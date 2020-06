Luciane Hoepers posa sensual e diz que ficou ainda mais sarada durante a pandemia

A modelo tem feito exercícios físicos em casa, sendo acompanhada por profissionais.

Luciane Hoepers exibiu seu corpo sarado em ensaio sensual. Ela revela que seu shape ficou mais sarado agora, mesmo com as academias fechadas.

“Por trabalhar em escritório e ter horário a cumprir, em tempo normais, tenho que, inúmeras vezes, faltar aos meus treinos com personal. Além disso, não tenho tempo para praticar outras atividades e estímulos para melhores resultados .Agora todos os dias faço treinos on-line com profissionais de técnicas diferentes ( musculação com peso em casa com presença pessoal do personal + on-line com meu coach de Brasília Silvio Renato da Academia Studio Personal alinhando Treino Funcional + treino com eletroestimulação Neuromuscular que levam os músculos a fadiga com Personal Bruno Porti e a empresa Compass”, disse a loira.

Além disso , por estar em casa, Luh conseguiu controlar melhor sua dieta, composta por proteína, gordura boa e “low carbo “( apenas para fornecer energia para os treinos ).Além do famoso jejum intermitente que pratica a meses e mantém seu peso de 70 kg em 1,75 de altura.

“Minhas coxas aumentaram o volume e meus glúteos a proporção. Já rasguei 2 calças jeans; Foco e determinação em qualquer objetivo é o que alimenta qualquer resultado alcançado”, enfatiza a modelo

Créditos Rafael Antônio | vhassessoria