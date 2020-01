Luiz Mário e Valmir Assunção discutem conjuntura política para eleição de 2020

O deputado federal itamarajuense, Valmir Assunção (PT), recebeu em seu gabinete em Salvador, na última quarta-feira (22) o pré-candidato a prefeito de Itamaraju, Luiz Mário (PSD). O debate girou em torno de investimentos do Governo do Estado que deverão chegar à Itamaraju ainda este ano e também sobre a conjuntura política para as eleições municipais deste ano.

SHOPPING A CÉU ABERTO

Luiz Mário parabenizou o deputado por ter alocado R$ 1 milhão em emendas parlamentares para execução do projeto “Shopping a Céu Aberto”, que proverá melhorias de logística e infraestrutura na rua José de Anchieta e adjacências, no centro comercial de Itamaraju, promovendo melhoria no trânsito, fachadas das lojas, calçadas e estacionamento.

O projeto foi idealizado pela CDL de Itamaraju e pelo ex-vereador Antônio Portugal (PT), mas nunca saiu do papel por falta de recursos. De acordo com Valmir Assunção, a obra deve ser licitada e executada nos próximos meses pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (SEDUR).

ELEIÇÕES

A audiência ainda tratou das eleições municipais de 2020. Luiz Mário que cumpriu extensa agenda em Salvador na semana passada, no Centro Administrativo da Bahia, Assembleia Legislativa e gabinetes de deputados federais, tem se articulado para unificar a base de apoio do Governo do Estado na sua campanha à prefeitura de Itamaraju. Valmir elogiou os esforços do prefeiturável para se viabilizar como candidato da base do governador Rui Costa e ressaltou que sua prioridade nas eleições deste ano será eleger um prefeito em Itamaraju que dialogue com o Governo do Estado. “Somente com uma boa parceria com o governo conseguiremos resolver os principais problemas da cidade de Itamaraju”, ressaltou o deputado.

Pré-candidato a prefeito pelo PSD, do deputado federal Paulo Magalhães e do senador Otto Alencar, Luiz Mário já garantiu o apoio à sua pré-candidatura do PSB (da deputada federal Lídice da Mata), e do PC do B (do secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães), Luiz Mário quer construir uma campanha com as forças políticas da base governista. “O governador já tentou uma aproximação política em Itamaraju por diversas vezes, mas o atual prefeito não tem interesse nessa relação. Rui Costa chegou a oferecer todos os equipamentos de saúde para que o prefeito abrisse a UPA24h, mas ele recusou a ajuda e a unidade continua fechada. Nosso objetivo é viabilizar uma candidatura a prefeito que reabra o diálogo e estabeleça uma relação política saudável de Itamaraju com o Governo da Bahia”, comentou.

Por | Ascom