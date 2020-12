Luta contra Aids: Bahia teve 321 novos casos nos últimos 11 meses

A Bahia contabilizou de janeiro a novembro deste ano 321 novos casos de Aids. Nesta terça-feira, 1º de dezembro, acontece o Dia Mundial de Combate à doença. Nesta data, as atenções de entidades de saúde se voltam para a doença, e ações alertam a população.

Em publicação no Twitter, o secretária da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, divulgou dados sobre a Aids no estado. De acordo com o titular da Sesab, nos últimos 10 anos 6.292 pessoas morreram por causa da doença.

No mundo o HIV ainda infecta 1,7 milhão de pessoas a cada ano e mata cerca de 690 mil.

A Organização das Nações Unida (ONU), ressalta que a data é um lembrete da necessidade de manter o foco em uma pandemia global que ainda persiste quase 40 anos após seu surgimento, lembra reportagem do Portal Uol.

A cada ano a campanha de combate à Aids tem um tema. Em 2020 é “Solidariedade global, responsabilidade compartilhada”.

Por | Bahianoticias