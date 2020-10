Mãe viraliza ao deixar filho brincar com boneca e usar fantasia de sereia

Uma moradora de Birigui (SP) viralizou na internet ao relatar no Facebook a alegria de ter finalmente deixado o filho comprar uma boneca e uma fantasia de sereia.

Na publicação, a mãe contou que o garoto sempre gostou “de tudo que é de menina”, mas ela e o pai dele relutavam em aceitar isso.

“Esse ano eu e o pai entramos em um acordo e decidimos consentir. Confesso que meu sonho como mãe sempre foi deixá-lo ir na loja e escolher o que quisesse, porque nunca o vi brincar com um brinquedo se sentindo feliz”, escreveu.

A mãe relatou que levou o filho a uma loja e o deixou comprar o que quisesse. O menino escolheu um jogo, uma boneca e a fantasia de sereia.

“Talvez você que está vendo essa publicação não concorde com nossa decisão, mas sua opinião não me importa. O que importa pra mim é o sorriso dele. E ele saber que pode contar comigo e com o pai para o que o futuro tem reservado para ele”, escreveu.

Muitos internautas elogiaram a atitude da mãe em deixar o filho comprar os brinquedos.

“Sem palavras para definir essa sua atitude! Atitude de mãe verdadeira que ama seu filho acima de tudo! Mãe que não está preocupada com o que os outros irão falar e sim com a felicidade do seu filho”, comentou um internauta.

A mãe termina o post citando uma frase do filho: “Ele é um presente de Deus em minha vida e um dia ele mesmo me disse: ‘Mãe, Deus sabe de todas as coisas. E Deus que me fez assim, então ele sabe o que está fazendo'”.

O post, que traz o relato e duas fotos do garoto vestido de sereia e segurando uma boneca, já teve mais de 70 mil reações e 26 mil compartilhamentos até a noite deste sábado (3).

Fonte | G1 Rio Preto e Araçatuba