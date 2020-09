Mais de 100 cidades terão um único candidato a prefeito na ‘disputa’ neste ano

Em 106 dos 5.568 municípios onde haverá eleição municipal neste ano apenas uma pessoa se candidatou para ocupar a prefeitura. Essas cidades estão localizadas, principalmente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Paraná. É o que aponta um levantamento feito pelo G1 com base no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral.

O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 95 municípios em 2016 e 108 em 2012.

Os municípios dessa lista têm de 1 mil (Engenho Velho-RS) a 25 mil eleitores (Pimenta Bueno-RO). Nessas cidades, onde há apenas um concorrente, é necessário apenas um único voto válido para que o candidato seja eleito. Na prática, portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo.

Na Paraíba, o único município a integrar a lista é São José do Sabugi (PB), onde 3.903 eleitores estão aptos para votar. O candidato a prefeito Domiciano (DEM) quer a reeleição junto com o vice Tantico (Cidadania). No Rio, situação similar ocorre em Macuco, onde 7.116 eleitores estão inscritos.

No Rio Grande do Sul, estado com o maior número de casos, os candidatos únicos estão em Chuí (4.330 eleitores), Veranópolis (17.540), Catuípe (7.329), Entre-Ijuís (7.114), Tuparendi (7.087), Segredo (5.484), Morro Reuter (5.245), Gaurama (5.129), entre outros.

Os 106 candidatos únicos são filiados a 23 partidos, sendo que MDB (18), PP (14) e PSDB (12) são as siglas mais frequentes.

