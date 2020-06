Mais de 500 infectados com coronavírus em Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas registra, em 11/06/2020, 508 casos positivos para a COVID-19. Houve ainda, a confirmação de mais uma morte. A Secretaria Municipal de Saúde informa que são 25 novos casos confirmados hoje, em comparação aos números oficiais de ontem, dia 10/06.

Mortes confirmadas

Uma paciente de 53 anos, que faleceu ontem, dia 10, de COVID-19, na UPA 24 horas Teixeira de Freitas, teve o teste positivo para o novo coronavírus e é, oficialmente, 6º caso de morte pela doença no município.

Cuidados

Em nome da saúde pública, a Gestão Municipal recomenda: fique em casa. Quem precisa sair, tem que usar máscara. Na rua, use álcool 70º para higienizar mãos e objetos. Ao chegar em casa, lave muito bem as mãos com água e sabão. Não entre em casa calçando os sapatos que usou na rua. Evite visitar ou receber visitas. Caso esteja com quaisquer sintomas de gripe, faça o isolamento social.

Números

Em Teixeira de Freitas, os números atuais são de: 508 casos positivos. Destes, temos 122 casos positivos já recuperados. São 548 casos descartados, 31 casos suspeitos aguardando o resultado da análise pelo LACEN e 6 mortes. Considerando o total de casos positivos, em comparação aos já recuperados, afirma-se: há em Teixeira de Freitas, nesta data, 386 casos ativos.

Ocupação dos Leitos para COVID no HMT

De acordo com a última atualização de ocupação de leitos, feita às 10 horas desta quarta-feira, estão internados no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, em leitos da UTI exclusiva para COVID-19 e enfermaria (clínica médica), o total de 16 pacientes.