Mais de 75 mil pessoas são vacinadas contra a Covid-19 na Bahia até este domingo

Com a vacinação contra a Covid-19 em curso desde a última terça-feira (19) na Bahia, 75.924 pessoas já receberam a primeira dose da Coronavac no estado. O número foi apurado pela Secretaria de Saúde (Sesab), com dados colhidos até as 14h deste domingo (24), o que indica 2.212 a mais do que a quantidade registrada no sábado (23).

O painel para acompanhamento da vacinação mostra que as maiores cidades também são as com o maior número de pessoas vacinadas. Salvador é a primeira, com 15.971 registros. Na sequência, vêm Feira de Santana, com 3.771 vacinas já aplicadas, e Vitória da Conquista, com 2.363.

Fonte | Bahianoticias