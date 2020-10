Mais um caso de adolescente morto em Porto Seguro

Um adolescente foi encontrado morto, por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (12), em Porto Seguro.

O corpo de Flávio Júnior Farias Souza, 15 anos, estava jogado em um terreno abandonado no bairro Belo Campo.

Segundo a polícia, havia ferimentos semelhantes à disparos de arma de fogo na cabeça da vítima.

De acordo com a informação, o jovem morava no mesmo bairro onde foi morto. Ainda não há informação sobre autoria ou motivação do crime.

VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS – Foi mais um caso de violência contra adolescentes no município de Porto Seguro.

No início do mês, o estudante Lucas Guimarães de Jesus, também de 15 anos, foi morto a tiros em Porto Seguro.

Segundo a família, os assassinos o confundiram com algum bandido. O jovem tinha ido a uma lanchonete comprar salgados para a mãe.

