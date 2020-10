Maisa abre o jogo sobre sua saída do SBT: “Tive medo do que iriam pensar”

Maisa decidiu usar suas redes sociais neste sábado (03) para conversar com os fãs e explicar o que a motivou a deixar o SBT após 13 bem-sucedidos anos de casa.

“Obrigada por todo o apoio. Estou recebendo mensagens muito carinhosas e, do fundo do meu coração, eu não esperava. Tive muito medo o que iam pensar, mas também segui firme com minha decisão porque tive amparo da minha família e do SBT para seguir meus sonhos e trilhar meu caminho”, escreveu a apresentadora no Twitter.

Em seguida, Maisa postou um vídeo no YouTube para esclarecer melhor a situação. Ela relembrou sua trajetória na emissora e agradeceu Silvio Santos e Raul Gil por todo o apoio durante a carreira. Disse, ainda, que sair do canal foi necessário para se reinventar.

Por | Metropoles