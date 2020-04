Major Kelly Ravani visita a cidade de Jucuruçu e participa de reuniões com poder público

Ao longo desta quinta-feira (23), a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, esteve em visita à cidade de Jucuruçu, que também integra a área de responsabilidade territorial da unidade , onde participou de reuniões com representantes do poder público local.

A comandante foi recepcionada pela Prefeita do município, a Sra. Uberlândia Carmos Pereira, e pelo Subtenente Cezar Souza Santos, comandante do pelotão de policiamento da cidade. Em seguida, visitou a Secretaria Municipal de Educação e a Escola Municipal Cecília Meireles.

Na oportunidade, a comandante também participou de uma reunião da qual também se fizeram presentes a prefeita, o comandante do 4.º Pelotão, o Secretário de Saúde e prepostos da Vigilância Sanitária, em que traçaram conjuntamente estratégias na prevenção e enfrentamento do Coronavírus.

Durante o período em que a comandante permaneceu na cidade, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) que a acompanhava, juntamente com o efetivo que atua no municipio realizaram ações operacionais, com vistas à prevenção do crime.