Marcos Miranda e banda Razão Maior, marcam com apresentação eclética

No último sábado (21) de dezembro, aconteceu na Praça Castelo Branco em Itamaraju, na comemoração ao dia da Bíblia, o evento anualmente consagrado pelos evangélicos, mas que é organizado pela OPEI (Ordem dos pastores Evangélicos de Itamaraju) que teve com atração principal a banda Som e Louvor.

Marcos Miranda juntamente com a banda Razão Maior, cantor e banda local, foi uma das atrações.

Ao subir no palco, trouxe algumas canções com letras expressivas com um estilo bem eclético, fazendo a multidão, celebrar, louvar ao nosso Deus.

Com muita alegria, houve também a participação, dos cantores, Diogenes Souza, Thamires, Sirleide, Maine, e a mensagem foi trazida pelo Pastor Marcos Macedo