Marcos Pontes estaria negociando fábrica da Tesla no Brasil

De acordo com informações de coluna do NSC Total, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, estaria negociando junto com o deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC) a instalação de uma fábrica da Tesla no Brasil.

O ministro e o deputado não quiseram designar a montadora de elétricos pelo nome, mas teriam esclarecido que se trata de uma das mais valiosas do mundo no mercado atual. De qualquer forma, o objetivo seria trazer uma fábrica de carros elétricos para o país ao passo que o Projeto de Lei PL 4825/2019 caminha na Câmara para beneficiar veículos e bateria feitos no país com isenção de impostos.

Mesmo sem uma confirmação nominal, o a agenda oficial de Marcos Pontes indicava uma videoconferência com Anderson Pacheco, engenheiro sênior de produção da Tesla, na última quarta-feira (12).

Agenda de Marcos Pontes deixa claro agendamento com representante da Tesla (Reprodução: MCTIC)

O NSC Total ainda detalha que, após convencer a Tesla a vir para o Brasil, o objetivo seria levar uma fábrica da marca para Santa Catarina. Fala-se inclusive em promover a visita de uma comitiva brasileira — que incluiria o presidente Bolsonaro — na sede da empresa nos EUA.

O PL 4825/2019 pretende isentar veículos movidos exclusivamente a eletricidade de IPI e impostos de importação até o fim de 2029. Haveria ainda incentivos para híbridos em todo o país.

Com isso, e caso a Tesla decida realmente construir sua base sul-americana no Brasil, deve haver uma grande concorrência de estados e municípios pela preferência da montadora. A aposta de Santa Catarina, no momento, parece ser Criciúma, mas polos automobilísticos mais estabelecidos no Paraná e São Paulo podem se mostrar concorrentes mais fortes. Nada disso, entretanto, tem confirmação oficial, ficando na dimensão especulativa no momento.

Por | TecMundo