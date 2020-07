Marinha do Brasil alerta sobre novoeiro e mau tempo

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), participa que a grande disponibilidade de umidade sobre a superfície do mar relativamente mais fria favorece a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea compreendida entre os estados do Espírito Santo, ao norte de Linhares, e da Bahia, ao sul de Nova Viçosa, durante a madrugada e a manhã do dia 07 de julho.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Por | Marinha do Brasil