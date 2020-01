Marinha do Brasil alerta sobre tempestade e ventos podem chegar até 65 km

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) e o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB), participa que foram observados ventos de 65 km/h (35 nós) associados à Depressão Subtropical em alto-mar, às 22hs do dia 23.

Por superar 63 km/h (34 nós), o fenômeno foi reclassificado e nomeado como Tempestade Subtropical Kurumí, expressão em Tupi-Guarani que significa “menino”, com centro a 700 km (377 milhas náuticas) a Sudeste de Arraial do Cabo (RJ) e deslocamento para Sul.

São esperadas condições adversas de mar e vento no litoral brasileiro entre as cidades de Tramandaí (SC) e Santos (SP) e, também, entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Ilhéus (BA), além de grandes acumulados de chuva sobre o litoral e sobre a área marítima de atuação do fenômeno.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo. A Marinha do Brasil, o INMET, o CPTEC/INPE e o CIMAER/FAB acompanharão a formação e a atuação deste sistema nos próximos dias e as atualizações serão divulgadas nos sites: https://www.marinha.mil.br/chm/, http://www.inmet.gov.br/portal/, https://www.cptec.inpe.br/ e https://www.redemet.aer.mil.br/ ou pelo Facebook, em “@servicometeorologicomb” e “@inpe.cptec”.