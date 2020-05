Marinha do Brasil emite alerta sobre mau tempo

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), participa que a passagem de um sistema frontal e a circulação dos ventos pós-frontal poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com altura entre 3,0 e 4,5 metros, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, até a noite do dia 28 de maio.

Também, há previsão de ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com altura entre 3,0 e 5,0 metros, entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a manhã do dia 29 de maio.

Essa condição será favorável à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3,0 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos, até a manhã do dia 28 de maio. Já na faixa litorânea compreendida entre os estados de São Paulo, ao norte de Santos e do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo de São Tomé, até a madrugada do dia 29 de maio.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.