Marinha do Brasil emite comunicado sobre mau tempo na região

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Informa que a intensificação dos ventos alísios em direção Sudeste e Leste, poderia criar rajadas com força de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea do estado da Bahia.

A faixa que poderá sofrer com o impacto climático estende deste a região litorânea de Caravelas até a capital da Bahia (Salvador), entre o período noturno de sexta-feira (17) de julho até o final do domingo (19).

A extensão climática poderá estender deste o estado da Bahia, ao norte de Salvador, até o Rio Grande do Norte, ao sul de Natal, entre a noite do dia 18 de julho e a manhã do dia 20 de julho.

Esse mesmo sistema poderá ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudeste a Leste, com até 3,5 metros de altura. Entre os estados da Bahia, ao norte de Porto Seguro, e do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal, entre a noite do dia 18 de julho e a noite do dia 20 de julho.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Por | Marinha do Brasil