Marinha do Brasil emite comunicado sobre Mau Tempo admin Destaque 18 de junho de 2020 0 Comment A Marinha do Brasil alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação à comunidade marítima em geral. Bandeira AMARELA para Porto Seguro e Ilhéus. (●) PORTO SEGURO (●) ILHÉUS ÁREA D AVISO NR 636/2020 AVISO DE VENTO FORTE/MUITO FORTE EMITIDO ÀS 1400 HMG – SEG – 15/JUN/2020. ÁREA DELTA A LESTE DE 040W A PARTIR DE 160900 HMG.VENTO SE/E FORÇA 7/8 COM RAJADAS. VÁLIDO ATÉ 181200 HMG ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 627/2020 AVISO NR 660/2020 AVISO DE MAR GROSSO EMITIDO ÀS 1400 HMG – QUA – 17/JUN/2020. ÁREA DELTA A 60MN DA COSTA. ONDAS DE SW/SE 3.0/4.0 METROS. VÁLIDO ATÉ 191200 HMG ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 648/2020 ÁREA E AVISO NR 628/2020 AVISO DE VENTO FORTE/MUITO FORTE EMITIDO ÀS 1400 HMG – DOM – 14/JUN/2020. ÁREA ECHO A PARTIR DE 160900 HMG.VENTO SE/E FORÇA 7/8 COM RAJADAS. VÁLIDO ATÉ 181200 HMG AVISO NR 661/2020 AVISO DE RESSACA EMITIDO ÀS 1400 HMG – QUA – 17/JUN/2020. RESSACA ENTRE PORTO SEGURO-BA E NATAL-RN. ONDAS DE SE/E DE 2.5/3.0 METROS. VÁLIDO ATÉ 210000 HMG ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 649/2020 AVISO NR 662/2020 AVISO DE MAR GROSSO EMITIDO ÀS 1400 HMG – QUA – 17/JUN/2020. ÁREA ECHO. ONDAS DE S/SE 3.0/4.0 METROS. VÁLIDO ATÉ 201200 HMG ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 650/2020