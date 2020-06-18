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    • Marinha do Brasil emite comunicado sobre Mau Tempo

    admin Destaque 0 Comment

    A Marinha do Brasil alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação à comunidade marítima em geral.

    Bandeira AMARELA para Porto Seguro e Ilhéus.

    () PORTO SEGURO

    () ILHÉUS

    ÁREA D

    AVISO NR 636/2020
    AVISO DE VENTO FORTE/MUITO FORTE
    EMITIDO ÀS 1400  HMG – SEG – 15/JUN/2020.
    ÁREA DELTA A LESTE DE 040W A PARTIR DE 160900 HMG.VENTO SE/E FORÇA 7/8 COM RAJADAS.
    VÁLIDO ATÉ 181200 HMG
    ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 627/2020

    AVISO NR 660/2020
    AVISO DE MAR GROSSO
    EMITIDO ÀS 1400  HMG – QUA – 17/JUN/2020.
    ÁREA DELTA A 60MN DA COSTA. ONDAS DE SW/SE 3.0/4.0 METROS.
    VÁLIDO ATÉ 191200 HMG
    ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 648/2020

    ÁREA E

    AVISO NR 628/2020
    AVISO DE VENTO FORTE/MUITO FORTE
    EMITIDO ÀS 1400  HMG – DOM – 14/JUN/2020.
    ÁREA ECHO A PARTIR DE 160900 HMG.VENTO SE/E FORÇA 7/8 COM RAJADAS.
    VÁLIDO ATÉ 181200 HMG

    AVISO NR 661/2020
    AVISO DE RESSACA
    EMITIDO ÀS 1400  HMG – QUA – 17/JUN/2020.
    RESSACA ENTRE PORTO SEGURO-BA E NATAL-RN. ONDAS DE SE/E DE 2.5/3.0 METROS.
    VÁLIDO ATÉ 210000 HMG
    ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 649/2020

    AVISO NR 662/2020
    AVISO DE MAR GROSSO
    EMITIDO ÀS 1400  HMG – QUA – 17/JUN/2020.
    ÁREA ECHO. ONDAS DE S/SE 3.0/4.0 METROS.
    VÁLIDO ATÉ 201200 HMG
    ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 650/2020

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