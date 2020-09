Marinha emite alerta de mau tempo com ventos fortes

Um novo alerta realizado pela Marinha do Brasil, volta a chamar atenção para o risco de rajadas de ventos e temporal na região.

Com a intensificação dos ventos alísios, o clima poderá sofrer alterações provocados pela massa de ar vinda do Sudeste, com velocidade de 33 nós (60 km/h), mas que estende desde os estados do Rio Grande do Norte até o Leste de São Luís, nesta quinta-feira (03) de setembro.

A persistência de ventos alísios intensos poderá promover condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudeste a Leste, de até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados da Bahia ao Rio Grande do Norte.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico – https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.