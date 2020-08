Marinha faz alerta sobre formação de ciclone

Os sistemas de acompanhamento climático, CHM (Centro de Hidrografia da Marinha), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e CIMAER/FAB (Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira), confirmam a aproximação de um ciclone extratropical no litoral da região Sudeste do Brasil.

A formação com aproximadamente 850 quilômetros (460 milhas náuticas) a Leste da costa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Está previsto que o sistema de desloque para Oeste, e posteriormente para Noroeste, e poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Ilhéus, até a manhã do dia 26 de agosto.

Os ventos favorecerão a ocorrência de agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 5,0 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Cabo Frio, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Caravelas, até a madrugada do dia 27 de agosto.

Há condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudeste, com até 3,0 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Cabo Frio, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Caravelas, entre a noite do dia 24 de agosto e a noite do dia 26 de agosto.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Por | Marinha do Brasil