Marinha faz alerta sobre ventos fortes e temporal

Um alerta foi promovido pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia (CHM), informando sobre intensificação dos ventos alísios. Capazes de provocar condições de risco, rajadas de ventos e temporal na região.

Também com ocorrência de ressaca, tendo ondas de direção Sudeste a Leste, com até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados da Bahia, ao norte de Ilhéus, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, ao sul de Touros, entre o período noturno dos dias 13 e 14 de setembro.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico – https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.