Marinha faz novo alerta sobre ciclone “Mani”

Um alerta foi promovido pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia (CHM), em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Mas com apoio dos Centros de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB).

Que puderam informa sobre o ciclone subtropical classificado como “Tempestade Subtropical” e nomeado como “Mani”, constado numa estimativa de satélite, com ventos de 35 nós (65 km/h).

As previsões apontam que a tempestade subtropical continuará se movendo lentamente nesta terça-feira (27) afastando-se da costa, mas destinará para sudoeste e será absorvida por um sistema frontal, perdendo assim suas características.

Também com ocorrência de ressaca, com rajadas de ventos de até 47 nós (87 km/h), em alto-mar, entre os estados do Rio de Janeiro ao município de sul de Belmonte na Bahia.

Os ventos associados ao ciclone poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com alturas de até 5,0 metros, até a manhã desta terça-feira (27).

O nome “Mani”, que se refere a uma deusa indígena na língua Tupi Guarani, foi utilizado e consta na relação de nomes anexo nas Normas da Autoridade para nominar os ciclones tropicais e subtropicais significativos que venham a se desenvolver sobre a área de responsabilidade do Brasil (METAREA V).