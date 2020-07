Mecanização na produção de café será tema de live no Instagram nesta sexta-feira (31)

Nesta sexta-feira (31/07), às 19h, o Blog do Mário Bittencourt recebe na Agrolive News o presidente da Pinhalense Máquinas Agrícolas, Reymar Coutinho de Andrade.

A Pinhalense é uma das principais empresas do Brasil na área de mecanização na produção de café, sobretudo na colheita e no beneficiamento. No sul da Bahia, inclusive na região de Itamaraju, ela vem atendendo a produtores que investem na mecanização da colheita, o que lhes proporciona maior economia e ganhos de produtividade.

Durante a live no Instagram, Reymar falará ao jornalista Mário Bittencourt sobre as principais tecnologias em termos de maquinário voltadas para a produção de café, bem como seus benefícios, inclusive financeiros.

Participe e envie seus comentários e perguntas. O endereço da live será https://www.instagram.com/blogdomariobittencourt/

Depois da transmissão, a gravação da conversa será disponibilizada no blog de Mário Bittencourt: https://blogs.canalrural.com.br/mariobittencourt/

A Agrolive News, notícias e entrevistas sobre o agronegócio da Bahia, tem o apoio do site Marketing no Agronegócio e da Horus Aeronaves.

Saiba mais sobre a Pinhalense

Líder mundial em tecnologia para processamento de café, a Pinhalense Máquinas Agrícolas completa 70 anos em 2020, comprometida com o relacionamento direto e o auxílio aos desafios contemporâneos das pessoas do campo, para lhes trazer melhores resultados. Investe permanentemente em pesquisa de novas tecnologias, qualidade e inovação em suas três unidades fabris, que somam mais de 60 mil m² de planta industrial em Espírito Santo do Pinhal (SP). Com cerca de 840 colaboradores, tem máquinas em operação em quase 100 países para clientes de todos os portes, nos segmentos de café, cacau, castanha, feijão, cereais, pimenta e noz macadâmia, detendo mais de 25 patentes em diversas etapas do processamento, da recepção à exportação. Mais informações: http://www.pinhalense.com.br/

Por | Bruno Pessa