Mercado Livre inicia atividades do Centro de Distribuição na Bahia

O Mercado Livre iniciou nesta semana as operações do Centro de Distribuição (CD) em Lauro de Freitas, na Bahia. Para a instalação, o empreendimento contou com amplo apoio institucional do Governo do Estado, por meio das Secretarias do Planejamento (Seplan), de Desenvolvimento Econômico (SDE), e da Fazenda (Sefaz).

“Este empreendimento é muito importante para a Bahia, pois vai dar uma contribuição significativa para a geração de empregos e de novos negócios, além da atração de novos empreendimentos e incremento da arrecadação do ICMS para a Bahia”, ressaltou o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro.

O CD em Lauro de Freitas, localizado há 30 minutos de carro de Salvador, possui 35 mil metros quadrados, com capacidade de expansão e capacidade para atender mais de 100 mil clientes por dia. O espaço vai iniciar as atividades com 50 colaboradores, podendo chegar, em sua capacidade máxima, a 500 pessoas trabalhando na operação.

“A Bahia vem, cada vez mais, se tornado uma locomotiva de desenvolvimento. Este grande centro logístico coloca o estado na rota da modernização e concretiza mais uma importante etapa de crescimento econômico neste momento de retomada”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

A abertura é parte do plano de expansão da malha logística do Mercado Livre contemplado no investimento de R$ 4 bilhões no país em 2020. A operação do CD será no modelo Fulfillment, em que o Mercado Livre fica responsável por todo o processo logístico do vendedor do marketplace, do estoque de produtos ao pós-venda. Este é o terceiro CD de Fulfillment da empresa no Brasil e primeiro no Nordeste. Os outros dois estão localizados em Louveira e Cajamar, no estado de São Paulo.

O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. O objetivo do Mercado Livre é realizar entregas no mesmo dia ou dia seguinte para Salvador, dependendo do horário da compra. Já as encomendas para o Recife poderão ser feitas em até um dia. Além de fazer entregas mais rápidas para o Nordeste, a ideia é aumentar ainda mais a oferta de frete grátis na região.

De acordo com Leandro Bassoi, vice-presidente de Mercado Envios para a América Latina, a inauguração deste CD no Nordeste é bastante estratégica para que a empresa dê um salto de qualidade na experiência do cliente do marketplace. “Buscamos realizar entregas ainda mais rápidas e a preços menores, além de ajudar os empreendedores locais a ter uma opção de logística premium sem terem que investir para isso. Esse movimento está diretamente ligado ao nosso compromisso de democratizar o e-commerce e contribuir para que nossas ações se reflitam em toda a cadeia de valor envolvida”, explica Bassoi.

Desde a sua concepção, o CD de Lauro de Freitas se integra ao entorno por meio do “Redes para o Futuro”, programa latinoamericano de formação profissional do Mercado Livre, voltado para a educação e a empregabilidade de jovens nas comunidades onde a empresa atua. Ofertado gratuitamente, o programa conta, no Brasil, com o Instituto Aliança como parceiro executor e pretende formar, em um primeiro momento, 120 jovens em Lauro de Freitas (BA).

