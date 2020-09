Microsoft confirma preços do Xbox Series X e S no Brasil: a partir de R$ 2.999

A Microsoft confirmou os preços de seus novos Xbox no Brasil. O Xbox Series X custará R$ 4.999, enquanto o Xbox Series S sairá a R$ 2.999. A pré-venda nacional não começará na mesma data válida para os EUA, em 22 de setembro, mas a empresa promete novidades para breve.

Preços do Xbox

Os preços foram confirmados pela própria Microsoft, em comunicado oficial à imprensa. Nos EUA o Series X teve seu valor fixado em US$ 499, enquanto o Series S sai por US$ 299 – ambos com lançamento aguardado para 10 de novembro, inclusive no Brasil.

Já os preços nacionais se equiparam ao do PS5, no modelo mais potente, o Series X. O console da Sony, no Brasil, custa a partir de R$ 4.499, na versão sem entrada para discos, enquanto a edição com leitor de Blu-ray já é vendida a R$ 4.999, em pré-venda.

Diferentes potências

O Xbox Series S deve usar a arquitetura RDNA 2 da AMD com poder gráfico de 4 teraflops, contra os monstruosos 12 teraflops do Series X. Um vídeo promocional indica que o console menor terá suporte à resolução 1440p, taxa de quadros de até 120 fps, e 512 GB de armazenamento.

Enquanto isso, o Xbox Series X virá equipado com um SSD rápido de 1 TB e terá suporte a jogos em 4K a até 120 fps. Os dois consoles, porém, receberão os mesmos jogos, apenas com diferenças de qualidade gráfica e de resolução entre si.

Por | Tecnoblog