Microsoft pode revelar o Xbox Series S em breve; preço agrada

Com o dólar nas alturas, e a próxima geração já batendo nossa porta, talvez seja interessante prestar atenção nesta proposta que a Microsoft poderá lançar caso você não queria alto tão potente quanto o Xbox Series X ou queira apenas economizar. Estamos falando do suposto Xbox Series S, o que seria o sucessor do Xbox One S, e um novo rumor revela especificações, anúncio iminente e preço.

A Dealer Gaming afirmou hoje que a Microsoft compartilhará os primeiros detalhes muito em breve, fornecendo informações sobre a abordagem de vários SKUs para a próxima geração. A Dealer Gaming também sugere que o Xbox Series S custará cerca de US $ 300, o que seria um excelente preço para um console de próxima geração que se diz ser mais poderoso que o Xbox One X.

Hearing that Microsoft will share Lockhart details for the first time, soon.

Should give insight into Xbox’s multi Sku approach to the next generation.

Remember, this console with 4TF Navi GPU & Zen CPU is entry model & overall better than X1-X today. Around $300. #xbox pic.twitter.com/7I8BvurWfP

— DEALER (@Dealer_Gaming) March 5, 2020