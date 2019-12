Milhares de pessoas participam da primeira noite da festa de fim de ano em Prado

Pra ficar na história, uma noite muito especial, um presente para a população, visitantes e turistas. Essas foram as opiniões de quem participou da festa deste sábado (28), primeira noite da programação do réveillon 2019/2020 do Prado, cidade localizada no extremo sul da Bahia, distante 800 quilômetros de Salvador.

Nesse ano, a Prefeitura do Prado demoliu os quiosques que obstruíam a visão do palco, melhorando o panorama da Praça de Eventos, local onde foi montada uma mega estrutura (som, palco, iluminação), ampliando a visão de quem prefere acompanhar as atrações mais à distância, inclusive, através de telões montados ao longo do circuito.

A soma disso tudo agradou o público. Juliana Jesus de Araújo viajou de Belo Horizonte para a Bahia, depois de saber da programação pradense e, para ela, “vim pra cá [Prado], rever a família e ainda terminar o ano com um show de Luan Santana, foi tudo de bom”, brincou.

O itabunense, Leonardo dos Santos, viu a programação de Prado e não teve dúvidas, correu para garantir logo uma reserva no hotel e um lugar bem na frente, para acompanhar o principal show da noite. “Sou fã desse artista [Luan Santana] e, sempre faço de tudo para acompanhá-lo, seja onde for na Bahia”, disse.

O mineiro, Luis Barbieri, embarcou com a família de Belo Horizonte para Prado e se encantou com o que viu. “Essa cidade é maravilhosa, aconchegante, acolhedora e muito encantadora, com um showzaço, desse, então, está fechando o ano com chave de ouro”, destacou.

Na grade de programação deste sábado, Dé de Macaé, Artbamba, Acsom no Comando se apresentaram no Trio Avancini. Já a principal atração da noite, Luan Santana, comandou uma legião de fãs, através de uma grande estrutura montada na Praça de Eventos, inclusive, com muitos efeitos especiais e pirotecnia.

A festa é uma das maiores na história do município e uma das melhores desta temporada, na região extremo sul do estado, resultado de um grande investimento em preparação, programação e estrutura da festa, numa iniciativa da Prefeitura do Prado, em parceria com o governo da Bahia.

