Ministério da Justiça e Segurança autoriza o uso da Força Nacional em Prado e Mucuri

A decisão foi publicada na edição 169 do Diário Oficial da União, desta quarta-feira (02). E no período noturno policiais da Força Nacional de Segurança Pública, já se encontravam no município de Prado.

A Portaria N.º 493, de 1º de setembro de 2020, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), em apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos Municípios de Prado e Mucuri, no Estado da Bahia.

A força de segurança, sob a coordenação da Polícia Federal, vai atuar nos assentamentos do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) localizados nos municípios de Prado e Mucuri, ambos no Estado da Bahia.

Segundo o Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, André Luiz de Almeida Mendonça, o objetivo é restabelecer a ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio.

A ação está prevista para durar 30 (trinta) dias, entre 3 de setembro de 2020 e 2 de outubro de 2020.

