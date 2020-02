Morador de Itamaraju é assassinado em aldeia indígena

Poucos detalhes ainda são conhecidos sobre o caso, no entanto, o morador do bairro Cristo Redentor e conhecido popularmente como João Nenga foi morto no período noturno desta quinta-feira (27).

O crime aconteceu na região da aldeia Boca da Mata, localidade pertencente ao município de Porto Seguro.

Após o crime o autor tomou rumos desconhecidos e as autoridades policiais foram informadas sobre o caso.

Relatos ainda dão conta que o corpo foi removido para o IML do município de Eunápolis, onde aguarda a liberação por parte dos familiares.

A polícia deverá seguir com inquérito para apurar a motivação e autoria do homicídio.