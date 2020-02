Morre o ator Kirk Douglas, aos 103 anos

Kirk Douglas morreu nesta quarta-feira (5). O famoso ator de Hollywood faleceu aos 103 anos.

A comunicação da morte foi feita pelo filho, o ator Michael Douglas, à revista norte-americana People.

“É com enorme tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje, aos 103 anos”, disse Michael Douglas.

“Para o mundo inteiro, ele era um lenda, um ator da era de ouro dos filmes que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que acreditava estabeleceram um padrão para todos nós aspirarmos”, escreveu o ator de 75 anos na sua página de Facebook.

“A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixou um legado no cinema que perdurará por gerações futuras e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer a paz ao planeta”, escreve ainda Michael Douglas.

Kirk Douglas, cujo verdadeiro nome é Issur Danielovitch Demsky, nasceu em 1916 em Amsterdam, uma pequena cidade no estado de Nova Iorque.

Com 70 anos de carreira, Kirk Douglas era considerado um dos melhores atores da história do cinema. Apesar de nunca ter levado o prémio para casa, Kirk Douglas esteve três vezes nomeado para um Óscar com os filmes O Invencível (1949), Assim Estava Escrito (1952) e Sede de Viver (1956), mas em 1996 foi homenageado pela Academia com um Oscar honorário. Com uma filmografia de mais de 80 obras, Kirk Douglas também se destacou em filmes como Spartacus, A Montanha dos Sete Abutres e Duelo de Titãs.

O ator norte-americano também recebeu o Cecil B. DeMille, em 1968, que reconhece os artistas que tiveram um grande impacto no mundo do entretenimento.

A presença do ator deixou de ser tão assídua nas telas de cinema depois de ter sofrido um AVC em 1996 que o deixou com problemas na fala. Kirk Douglas fez uma das últimas aparições em público na cerimónia dos Globos de Ouro de 2018.

O ator esteve casado com Diana Douglas, entre 1943 e 1951, e com Anne Douglas, desde 1954.