Morre o professor Lourisvaldo Valentim, ex-reitor da Uneb

Morreu, neste domingo, 2, o ex-reitor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), professor Lourisvaldo Valentim da Silva. Em nota, a Uneb informou que foi decretado luto oficial por três dias.

O velório acontece a partir das 15h no hall do prédio da reitoria da Uneb, no bairro do Cabula, em Salvador. O sepultamento acontecerá nesta segunda-feira, 3, às 10h, no cemitério Jardim da Saudade.

A universidade informou ainda que as atividades serão suspensas nesta segunda-feira para as homenagens ao ex-reitor. “Todavia, a matrícula do Sisu, assim como as demais atividades essenciais, incluindo aquelas previstas em cronogramas dos editais, estão mantidas”, diz o comunicado.

O secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-reitor. “Durante sua gestão, Valentim buscou consagrar o papel social e inclusivo da Uneb e ampliar a oferta de ensino superior no interior do estado”, lembrou Jerônimo Rodrigues.

Por | Atarde