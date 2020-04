Mulher tira calcinha e usa como máscara ao ser impedida de entrar em mercado

Impedida de entrar em um supermercado por estar sem máscara, uma mulher tomou uma atitude inusitada: tirou a calcinha e pôs no rosto, simulando a máscara de proteção. O caso aconteceu no Rio de Janeiro nessa terça-feira (28). O uso de máscaras é obrigatório nos estabalecimentos comerciais da cidade como uma medida preventiva contra a proliferação do novo coronavírus. O caso foi filmado por clientes do mercado.

Nas imagens, é possível perceber o momento que a mulher é parada pelos seguranças, que lhe impedem de entrar no local. Pouco depois, dá para ver a movimentação dela, retirando a roupa de baixo e colocando em seu rosto. Ela usa um vestido.

Contudo, pelas imagens não é possível confirmar se a mulher conseguiu ou não entrar no mercado com sua máscara improvisada. O mercado, no entanto, informou que sua entrada não foi liberada.

Através da assessoria de imprensa, o Supermercado Guanabara confirmou o fato, mas não informou em qual unidade da rede a situação aconteceu.

A nota ainda salienta que “como medida de proteção para todos os nossos funcionários e clientes, a rede não está permitindo a entrada sem uso de máscara nas suas 26 lojas, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e públicos”.

Também nessa terça, em Curtiba, a funcionária de um supermercado acabou morrendo após ser atingida por uma bala disparada por um segurança do estabelecimento durante confusão com um cliente que se negava a usar máscara.

Por | Correio da Bahia