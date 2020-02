Músico itamarajuense sofre grave acidente, após show em Goiás

O cantor Gilmar Kaliman e sua equipe sofreram um grave acidente a caminho de São Miguel do Araguaia, no final da noite desta segunda-feira (24), o carro chegou a sair da pista após a colisão com outro veículo.

Apesar do carro ter ficado destruído, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com informações da produção, o músico havia cumprindo agenda em Paracatu no estado de Goiás. Contudo no trajeto para a cidade de São Miguel, um veículo que transitava em sentido contrário acabou desgovernando e avançou em sentido ao carro ocupado pelo cantor Gilmar Kaliman e colegas de trabalho, para evitar colisão frontal o condutor e produtor do músico desviou a direção, mas acabou atingido na lateral.

Os dispositivos de segurança do veículo foram acionados e nenhum ocupante sofreu lesões graves.

O cantor Gilmar Kaliman utilizou as redes sociais para tranquilizar aos amigos e fãs sobre seu estado de saúde.