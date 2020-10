Mutirão de cirurgias é realizado no Hospital Municipal de Itamaraju

A Prefeitura de Itamaraju e Secretaria de Saúde em parceria com o Hospital Municipal de Itamaraju, está promovendo no município o primeiro mutirão de cirurgias gerais e ginecológicas.

O mutirão foi idealizado pela secretaria de saúde de Itamaraju, com finalidade de atender as demandas reprimidas da população, reduzindo a fila de espera no tratamento cirúrgico.

O mutirão está acontecendo aos finais de semana, contemplando aqueles pacientes que necessitam de tratamento Cirúrgico como: Hernioplastia, Colecistectomia (retirada de vesícula), Histerectomia (retirada do útero), Laqueadura Tubaria (esterilização/ligadura) entre outras.

“Montamos uma estrutura de acordo com a logística e a disponibilidade dos profissionais especialistas, cada paciente foi previamente agendado sendo possível a realização das cirurgias”, comemora o diretor da unidade hospitalar Rodival Silva (Binho da Farmácia).

O Médico e Diretor técnico do HMI que coordenou as ações, Dieggo Ramalho, destacou que em períodos normais a espera para o tratamento cirúrgico pode demorar em média três meses, a meta é que outros mutirões sejam realizados de acordo com a demanda.

O Secretário de Saúde Luiz Fabio, falou da grande importância do mutirão, em apenas três finais de semanas, foram realizadas mais de 100 cirurgias, que somadas às que já são realizadas durante a semana, deve trazer grandes benefícios àqueles que necessitam de tratamento cirúrgico. Mesmo seguindo a rotina de cirurgias eletivas de segunda a quinta-feira, a fila de cirurgias do município é grande a expectativa é zerar a fila, disse Luiz Fabio.

Durante a realização do mutirão o Médico e Prefeito Dr Marcelo, elogiou o empenho das equipes e que a ação é de suma importância contribuindo para inúmeros avanços na saúde pública municipal.

Em passos largos a saúde do município vem apresentando inúmeros resultados, mesmo diante da pandemia que assola o âmbito local, a gestão municipal vem traçando estratégias que proporcione saúde pública e garanta uma qualidade de vida melhor a população.

Por | Ascom