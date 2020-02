Nanda Marques exibe suas curvas em desfile da Imperadores Rubro-negros

A blogueira foi musa da escola de samba, que desfilou em Intendente Magalhães

Nanda Marques arrasou como musa da Imperadores Rubro-Negros, primeira escola de samba da noite de domingo(23), em Intendente Magalhães. A blogueira exibiu suas curvas em uma fantasia assinada pelo estilista Michel Marssola.

“A escola veio linda e com tudo pra subir”, disse Nanda.

A agremiação desfilou no Grupo de Acesso da Intendente Magalhães. A Imperadores Rubro-Negros formada por sambistas torcedores do Clube de Regatas do Flamengo.

Por | Ascom