Norton Mello, personal dos famosos, bate recorde mundial de uma live fitness

Durante a noite desta segunda-feira, 1, tudo caminhava para mais uma live de sucesso do personal trainer Norton Mello. Seguindo o trabalho de oferecer treinos gratuitos para os internautas neste período de quarentena e isolamento social, o profissional quebrou um recorde expressivo e entrou para a história do web fitness.

Começando o mês com o pé direto e com muita disposição, como são suas apresentações, Norton não economizou ânimo e energia para dar aquela incentivada nos internautas. Porém, mal imaginava a repercussão que causaria.

Ao que parece, as pessoas aproveitaram da famosa segunda-feira e do começo do mês para entrar firme na dieta e nos treinamentos. Com isso, ele quebrou o recorde de pessoas on-line em uma transmissão com o teor que costuma seguir. Ao todo, o personal registrou o total de 30,7 mil pessoas simultaneamente acompanhando seu treino.

“Quando comecei as lives, tinha a ideia de fazer por uma semana. Até que a repercussão foi muito alta. Muitas pessoas começaram a pedir para que continuasse. A primeira live tinha 1800 pessoas e com o tempo isso só aumentou”, disse Norton.

Tendo em vista a atual situação da sociedade brasileira, que vive em meio a uma pandemia, que se fez necessário o isolamento social, Norton pensou em seguir oferecendo treinos e atividades para as pessoas, porém, sem pensar em retornos financeiros, e sim em ajudar o próximo.

Conhecido como personal das celebridades, por atender grandes famosos e alguns deles até amigos pessoais, como o ex-jogador de futebol Kaká, ele revelou que não imaginava que atingiria este grau de importância.

“Tem pessoas do mundo inteiro na minha live. Diferentes fusos horários, nunca pensei que tantas pessoas compartilhariam. Recebo mensagens de diversas línguas”, enfatizou.

Emocionado com a conquista, Norton ainda contou que o começo de sua carreira foi repleta de adversidades, porém, nunca se deixou levar, até que chegou ao ponto de ser visto como uma referência nacional no ramo dos personal trainers.

“Eu já pensei em abandonar a carreira, já fui menosprezado. E este processo de virar uma referência nacional no tema, posso considerar que fui um personal que deu certo na vida”, finalizou.

Foto: CG Comunicação (divulgação)