Nota de Falecimento – Rede Brasil de Televisão

Com profunda tristeza e pesar a Rede Brasil de Televisão, vem a público lamentar o falecimento na data de hoje (03) julho de 2020 do Sr. Valter Tolentino da Silva com 85 anos pai de Dr. Marcos Tolentino, Presidente da Rede Brasil de Televisão.

Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade à família, aos filhos e amigos, deixamos nossas mais sinceras condolências por esta inestimável perda.

Por | Ascom