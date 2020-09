Nova Maternidade é inaugurada no Hospital Municipal de Itamaraju

A Prefeitura de Itamaraju através da Secretaria de Saúde, inaugurou durante a manhã de quinta-feira (10), a nova maternidade da unidade hospitalar do município.

A solenidade aconteceu na área externa do hospital contando com a presença do Secretário de Saúde Luiz Fabio, Diretor do Hospital Rodival Silva (Binho da Farmácia), Presidente do PSDB Jorge Almeida, profissionais de saúde. E demais secretários que compõe a pasta da gestão municipal.

Durante a solenidade o médico ginecologista obstetra Ademir Alves, destacou a materialização de um sonho de todos os profissionais que atua na área. “Hoje celebramos a nova realidade neste hospital, que dispõe de uma estrutura ampla e moderna aguardada há mais de duas décadas, sendo concretizada através desta gestão, para a sua precípua finalidade de amparo as mulheres”, encerrou.

O Diretor do Hospital Rodival Silva (Binho da Farmácia), salientou que mesmo com toda a situação em que o mundo está passando, é muito gratificante: tirar do papel um projeto e realizar sonhos, proporcionando não só as equipes mais a toda população qualidade e investimentos na saúde pública.

A nova maternidade do hospital municipal, conta com estrutura ampla e moderna dispondo de 13 leitos climatizados com TV e Ar-condicionado, camas automáticas, conforto para acompanhante, equipamentos de última geração, sala de acolhimento para recém-nascidos, alojamento conjunto, enfermaria, sala de vacina, sala de banho, sala de acolhimento para gestantes, sala de espera, posto de enfermagem.

A Primeira Dama Fabiana Angênica, expressou a alegria em poder contemplar a entrega de uma área que será referência na região, e enfatizou aos profissionais a grande e cumprimento do dever que excede uma profissão, expondo o amor e responsabilidade proporcionando a população um atendimento humanizado, não contendo as emoções lagrimas de alegrias foram os reflexos de gratidão a toda a gestão pela realização do sonho.

O Secretário de Saúde Luiz Fábio, destacou o compromisso da gestão aos munícipes explanando os investimentos feitos com recursos próprios somam mais de 1 milhão de reais.

“Estamos aqui para entregar esse equipamento em saúde pública, essa maternidade significa o resgate da dignidade e autoestima, é a realização de um sonho do povo itamarajuense, um dos desafios que a gestão encontrou para a modernização da maternidade e apresentou a solução”, disse.

Após a solenidade a maternidade foi inaugurada e todos puderam conhecer a nova estrutura que dispõe de equipe especializada em obstetrícia; médicos obstetras; enfermeiros obstetras; enfermeiro tutor do método canguru; técnicos de enfermagem na assistência ao pré-parto, parto, pós-parto e recém-nascido; técnicos para esterilização; auxiliares de farmácia; recepcionistas, serviços diversos e vigilância.

Informações | AscomPMI