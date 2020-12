NOVA VIÇOSA | Secretário de Saúde morre em decorrência do COVID-19

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (2) em decorrência de complicações da covid-19 o então secretário de saúde do município de Nova Viçosa, Helielson Neves. Helielson estava internado no Hospital Meridional de São Mateus-ES desde o mês de novembro e não resistiu ao avanço da doença.

O sepultamento será no distrito de Argôlo, não haverá velório e a prefeitura e familiares informaram que seguirão todos os protocolos sanitários. A prefeitura decretou luto de três dias na cidade, só serviços essenciais estarão funcionando.

Helielson tinha 42 anos, era casado com Nice Almeida, filha do Prefeito de Nova Viçosa Manoel Costa Almeida; já ocupou outros cargos no primeiro escalão do município como secretário de assuntos institucionais. Advogado, Helielson deixa esposa e dois filhos.

O Prefeito Manoelzinho como é conhecido resumiu o falecimento de Helielson como “as certezas da vida que machucam muito”; além de genro, o ex-secretário era pessoa de confiança do prefeito e tido como um filho por parte de Manoelzinho. “Um advogado que sempre buscou defender os direitos humanos, um amor gigante por Argôlo (povoado de Nova Viçosa) um filho queridíssimo, um pai exemplar e um ser humano fora do comum” ressaltou Manoelzinho.

Por | Ascom