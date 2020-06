Nove mandados de prisão são cumpridos em Ilhéus

Criminosos eram procurados por homicídio qualificado desde abril, após assassinarem um homem na cidade de Aritaguá

Nove mandados de prisão foram cumpridos, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22), por equipes das polícias Civil e Militar em Ilhéus, no sul da Bahia. Fruto de investigações realizadas por equipes da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), os criminosos presos na operação ‘Aritaguá’ eram procurados por homicídio qualificado desde abril deste ano.

Segundo contou o coordenador regional da 7ª Coorpin, delegado Evy Paternostro, os criminosos planejaram a morte de um homem após descobrirem que, incomodado com o tráfico de drogas na região, ele denunciava a atuação dos grupos em Aritaguá, zona rural de Ilhéus.

“Apesar da vítima não ter nenhuma relação com a criminalidade, as investigações indicaram que o irmão dele era ligado a uma facção rival. Isso nos faz acreditar que a atitude tenha sido motivada por vingança”, contou o delegado, lembrando que “mesmo procurados por homicídio qualificado, grande parte do bando tinha ligação com o tráfico de drogas na região”.

Os nove homens tiveram os mandados de prisão cumpridos e seguem custodiados na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus, onde aguardam interrogatório. Dois deles, encontrados com um revólver calibre 32 e uma espingarda, foram flagranteados por posse irregular de arma de fogo.

“Continuamos com empenho nas investigações em busca de mais três criminosos envolvidos no crime”, concluiu o delegado.

Apoiaram a operação as equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), além das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, Independente da Polícia Militar (70ª CIPM/Ilhéus) e Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa/Ilhéus).

Fotos: Divulgação SSP