Novo abono salarial será liberado em 10 dias

Os beneficiários do Pis/Pasep recebem, em 10 dias, um novo lote dos programas.

Os valores foram reajustados devido ao novo salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100.

O abono salarial pode ter a quantia mínima de R$ 91,66 e máxima de R$ 1.100. O valor depende do tempo de trabalhado exercido. A liberação leva em consideração o ano-base de 2019.

O próximo pagamento ocorrerá no dia 11 de fevereiro, para os nascidos em março e abril do Pis, que segue o mês de nascimento dos beneficiários (empregados de empresas privadas), e o número de inscrição 6 e 7 para os inscritos no Pasep (servidores públicos).

Por | Isto É