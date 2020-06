Novo hit de Tierry Feat Pablo ultrapassa 1,5 milhão de views

No dia dos namorados, o cantor Tierry celebrou o sucesso de mais um hit, que conta a história de amor de um casal “de novela”! O clipe da música “Ô Neca Volta pra Kosko”, gravado com Franklin Reis e Dum Ice, foi lançado na mais recente live do cantor e compositor, há cerca de 10 dias.

E de lá pra cá, o audiovisual já teve mais de 1 milhão e meio de visualizações no canal do artista, no YouTube. “Sabe um casal que briga mais se ama?! … que todo mundo torce…que é típico de novela…”, dizem os trechos da música. O áudio da canção contou com participação do cantor Pablo.

Fonte | Pietro Rana – Ascom