Novos casos de coronavírus foram registrados em Prado

Nesta quarta-feira (24) de junho, foram realizadas 07 coletas de amostra para RT-PCR, encaminhadas ao LACEN-BA. Destas coletas, 02 foram realizadas em pacientes hospitalizados.

Foram realizados 35 testes rápidos, dos quais 10 POSITIVOS e 25 NEGATIVOS, e 01 resultado POSITIVO pelo LACEN-BA. Alcançamos um total de 82 casos confirmados, 35 casos ativos e em recuperação, 01 paciente segue internado e 45 recuperados. Ressalta-se que as Unidades Básicas de Saúde seguem com o monitoramento dos casos.

Cuidados

Em nome da saúde pública, a Gestão Municipal recomenda: fique em casa. Quem precisa sair, tem que usar máscara. Na rua, use álcool 70º para higienizar mãos e objetos. Ao chegar em casa, lave muito bem as mãos com água e sabão. Não entre em casa calçando os sapatos que usou na rua. Evite visitar ou receber visitas. Caso esteja com quaisquer sintomas de gripe, faça o isolamento social.