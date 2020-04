Número de contaminados com coronavírus cresce em Teixeira e Eunápolis

Os municípios de Eunápolis e Teixeira de Freitas num curto espaço de tempo elevou o número de contaminados com o Coronavírus (COVID-19), preocupando as autoridades.

O resultado dos testes realizados pela Vigilância Epidemiológica e rede privada de saúde confirmaram 06 (seis) casos de pacientes contaminados, no período noturno de sexta-feira (17), somando 13 pessoas infectados .

Mas no final da tarde deste sábado (18) a equipe de saúde do município de Eunápolis foi notificada, onde o número de pacientes contaminados subiu para 14 casos.

No registro foram identificado 4 homens com idade entre 31 e 41 anos e 04 mulheres com idade entre 25 e 41 anos, também uma criança com apenas 45 dias. Todos foram colocados em isolamento domiciliar e são monitorados pela equipe de saúde.

A Bahia registra 1.200 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o que representa 11,69% do total de casos notificados. Até o momento, 5.293 casos foram descartados e houve 39 óbitos, registrados nos municípios de Salvador (19), Lauro de Freitas (5) sendo que um dos óbitos é residente no Rio de Janeiro, Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1), Feira de Santana (1), Itapé (1) e Juazeiro (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste sábado (18).