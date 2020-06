Número de contaminados em Eunápolis continua crescer

É com grande pesar que informamos, que nesta segunda o nosso município confirmou mais 01 óbito de paciente com a Covid-19. Hoje também recebemos mais 40 exames NEGATIVOS e 22 POSITIVOS. Com isso, o município tem agora 422 pacientes confirmados ao novo coronavírus, sendo 93 já recuperados, 298 em isolamento domiciliar, 21 internamentos e 10 óbitos.

O paciente (homem de 71 anos), com histórico de diabetes, veio à óbito neste sábado (13/06), no Hospital Regional de Eunápolis, com síndrome respiratória aguda grave. Os pacientes confirmados com a covid-19 são 08 homens (23, 39, 43, 45, 45, 48, 53 e 58 anos) e 14 mulheres (23, 23, 23, 28, 31, 41, 41, 41, 42, 44, 64, 69, 80 e 80 anos).

Os pacientes internados CONFIRMADOS com a covid-19 encontram-se 08 no Hospital Regional, 08 no Hospital AMES, 01 no Hospital Ramos, 03 no HDLEM em Porto Seguro, e 01 em Vitória da Conquista.

A Secretaria de Saúde de Eunápolis reforça as orientações preventivas à população, pedindo a todos que evitem aglomerações, mantenham distanciamento necessário, reforcem os protocolos de higiene e saiam de casa apenas quando necessário, fazendo uso de máscaras.