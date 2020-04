Número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo passa de 1 milhão

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 1 milhão nesta sexta-feira (03), aponta o balanço da Universidade Johns Hopkins, cujos dados são tomados como referência na pandemia. Já a quantidade de mortes pela covid-19 chegou a mais de 55 mil.

Segundo levantamento nesta sexta-feira (03), o total de infectados é de 1.039.166 milhão, enquanto as mortes somam 55.092 mil.

A Itália é o país com maior quantidade de mortes relacionadas à doença (13.915). Na sequência estão Espanha (10.096 mortes) e França (4.503 mortes).

Os Estados Unidos seguem com o maior número de casos diagnosticados, com mais de 245 mil, registrou 1.169 mortos em 24 horas. País com mais mortes registradas, a Itália tem mais de 115 mil pessoas infectadas. Espanha, com mais de 117 mil, e China, com 82,4 mil, vêm na sequência.

Segundo os dados da universidade, o mundo teve um aumento de mais de 200 mil casos em menos de três dias. Ainda, o levantamento aponta que 208.949 pessoas tiveram total recuperação da covid-19.