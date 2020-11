O que você aprendeu durante a pandemia? Esse é o tema da 1ª Mostra Criativa promovida pelo Instituto Sicoob

A ação visa criar uma exposição online com desenhos e vídeos sobre o que as crianças aprenderam durante o isolamento social.

Para participar, é só enviar desenho ou vídeo (de até um minuto) da criança de 08 a 13 anos contando a sua experiência durante esse período.

Os trabalhos podem ser enviados até o dia 13 de novembro no site www.mostracriativa.com.br. E o Instituto Sicoob vai lançar uma exposição online com todos e desenhos e vídeos no dia 30 de novembro, no mesmo site.

A pandemia da Covid-19 alterou completamente a rotina e os hábitos das pessoas de todo o mundo. Embora as recomendações de uso de máscara e evitar aglomerações permaneçam, muitos lugares flexibilizaram o isolamento social.

Por isso, o objetivo da 1ª Mostra é saber quais foram os aprendizados durante o período em que as crianças ficaram em casa e com a nova rotina que envolve aulas online e criar brincadeiras dentro de casa, por exemplo.

Como maneira de inspirar os pequenos artistas, o Instituto Sicoob disponibilizou duas oficinas em seu canal no Youtube, uma com técnicas de desenho e uma com técnicas de edição de vídeo. Esta etapa não é obrigatória para participar da Mostra, é apenas um incentivo e oportunidade para as crianças desenvolverem mais suas habilidades.

Para saber mais sobre a 1ª Mostra do Instituto Sicoob, assim como ter acesso ao regulamento, é só acessar o site: www.mostracriativa.com.br .

