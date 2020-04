O que você pensa sobre transforma o HMI numa Unidade de combate ao Coronavírus?

Nesta sexta-feira (10) feriado nacional o secretário de saúde do estado da Bahia, fará uma visita nas dependências do hospital municipal de Itamaraju para verificar as condições da unidade.

O objetivo é transformar a unidade num ponto de apoio para o tratamento do Coronavírus, com remoção dos pacientes para outros locais e alas. Contudo serão transferidos pacientes infectados com o COVID-19 de toda a região para a unidade de Itamaraju.

Diante desta realidade você morador de Itamaraju o que pensa da situação;