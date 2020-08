OLHE PARA OS CÉUS

Então Deus levou Abrão para fora, em plena noite, e disse: “Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder. Assim serão os seus descendentes. Tão numerosos que não poderão ser contados!” Gn 15:5 BV

Faltava uma semana para meu aniversário, e apesar de não sermos ricos, meus pais sempre deixavam que nós, minha irmã e eu, escolhêssemos nossos presentes nesse dia. Claro que não podia ser algo tão caro, mas na medida do possível eles sempre faziam nosso dia feliz nos dando o presente escolhido. Dia 26 de janeiro estava se aproximando e aquele aniversário eu escolhi ganhar um MP3, talvez você já tenha ouvido falar dele ou talvez já esteja acostumado com os mais recentes lançamentos dos dispositivos pequenos que nos permitem carregá-los facilmente e que podemos ouvir músicas em qualquer lugar. Isso é muita massa. No dia anterior, dia 25 de janeiro, estava ansiosa para saber se realmente iria ganhar o meu presente. Passei o dia todo falando nisso. À noite quando cheguei da casa de uma amiga, encontro em cima da minha cama um embrulho muito bonito, meu coração disparou, era o meu presente. Quando abri lá estava, não era um MP3, era mais do que isso, era outro dispositivo mais avançado do que eu queria, um MP4. Agora além de ouvir músicas poderia vê vídeos também. Aquele dia eu demorei muito para dormir porque fiquei ali aproveitando muito o meu mais novo presente. Meu pai foi bondoso comigo e me deu muito mais do que eu pedi.

Um dia Abraão ficou entristecido por que o presente que ele mais queria não chegava, era um filho, um herdeiro. Um homem sem filhos na cultura hebraica era um homem sem valor porque sem um herdeiro não haveria ninguém para fazer perpetuar seu nome, sua posteridade. E como sua mulher era estéril e eles já estavam em idade avançada, inicialmente ele resolveu se contentar com a ideia de ter apenas o seu servo como seu herdeiro. Mas foi nessa noite que Deus levou Abraão para fora da sua tenda e pediu para que ele olhasse para os céus, e caso pudesse contasse as estrelas do céu, isso mesmo, contar as estrelas do céu. Você já fez isso? Pois é foi isso mesmo que Deus pediu para ele fazer. De acordo com os astrônomos mesmo em um dia sem nuvens e sem interferência de luzes há apenas 8.500 estrelas que são visíveis a olho nu em todo o céu. Se você pegar um binóculo amador aumentará o número de estrelas visíveis para algo em torno de 30 mil estrelas. E se você tiver um equipamento profissional, como um telescópio potente, então aumentará o número de estrelas visíveis. Mas sabe o que me surpreende, é que os astrônomos dizem que só na nossa galáxia, a Via-Lactea, deve existir cerca de 300 bilhões de estrelas. Uau,é estrela para passar a vida toda contando. Depois de fazer Abraão olhar para as estrelas dos céus, Deus volta-se para ele e faz a seguinte declaração: — Assim serão os seus descendentes. Tão numerosos que não poderão ser contados! E a Bíblia diz que Abraão creu nas palavras ditas por Deus. Como um Pai bondoso, Deus daria a Abraão muito mais do que ele pedia.

Eu não sei como está a qualidade dos céus no lugar onde você se encontra agora. Mesmo assim, olhe para os céus. Abra a janela, puxe a cortina, saia do sofá e vá até a varanda, ou simplesmente abra um pouco o zíper da sua barraca ou erga sua cabeça para o alto, mas olhe para os céus. O pedido feito a Abraão naquele dia é estendido hoje a você também. E ao olhar para as estrelas lembre-se que mesmo não sendo possível vê todas as estrelas do céu e até mesmo quando não é possível vê nenhuma estrela, elas sempre estarão lá, simplesmente para nos dizer, que independente do presente que temos pedido a Deus, como um bom Pai, Ele sempre tem o melhor para nós. Não importa qual presente você tem buscado receber de Deus, acalme seu coração e creia que Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz que Abraão não sabia como, mas resolveu confiar em Deus. E você também pode fazer o mesmo, ouse confiar em Deus e aguarde o melhor dele na sua vida. Ele vai te surpreender, apenas creia, pois o melhor de Deus está por vir.

COISAS PARA GUARDAR NO CORAÇÃO:

Confie no cuidado de Deus, Ele irá realizar os seus sonhos de acordo com Sua vontade, e o que for melhor para você. Mesmo sem entender as circunstâncias ao seu redor decida confiar em Deus. Aguarde com paciência o cumprimento das promessas de Deus em sua vida.

DESAFIO:

Separe um tempinho para olhar para o céu, e fale com Deus a respeito dos sonhos que há no seu coração, peça a Ele que seus sonhos sejam realizados de acordo a Sua vontade. Faça um desenho de uma estrela e escreva a seguinte frase: Apesar das circunstâncias eu decido confiar em Deus.

Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos, e ao tempo desejado, devemos não obstante crer que o Senhor nos ouve, e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vistas que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção, e nosso Pai celestial amorosamente nos atende às orações dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem – aquilo que nós mesmos desejaríamos se com vistas divinamente iluminada, pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. WHITE (2016, p.96)

REFERÊNCIAS: