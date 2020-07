OMS reconhece que Covid-19 como a mais grave emergência global de saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a pandemia do coronavírus é a pior emergência de saúde pública de interesse internacional decretada pela entidade. A afirmação foi feita pelo diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nesta segunda-feira (27).

“É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave”, disse Tedros.

Na semana em que completam seis meses desde que a OMS classificou a crise do coronavírus como pandemia, Tedros ressaltou que, quando o status foi atribuído ao vírus, em 30 de janeiro, havia apenas 100 casos da doença fora da China e nenhuma morte. De acordo com a organização, os números referentes à pandemia praticamente dobraram nas últimas seis semanas. As infecções chegaram a marca de 16 milhões no mundo e, as mortes, a 640 mil. As informações são do Estadão.

Tedros fez questão de ressaltar que a base das medidas de combate permanece a mesma: encontrar os casos por meio de testagem e rastreamento de contatos, isolar suspeitos e confirmados, oferecer tratamento àqueles com a doença.

Fonte | Bahianoticias