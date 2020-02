Operação de Carnaval do Detran-BA faz 4,2 mil abordagens e recupera veículo roubado

De quarta-feira (19) até a madrugada desta sexta-feira (21) de Carnaval, a Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), com o apoio da Polícia Militar, abordou 3.280 pessoas e 967 veículos em Salvador.

Dos condutores submetidos ao teste do bafômetro, 31 se recusaram a soprar o aparelho e dois estavam embriagados. Houve 211 autuações e a remoção de 44 carros e quatro motos.

Durante a operação do Detran-BA, um Polo Sedan que havia sido roubado no município de Camaçari, em 2011, foi flagrado com placa falsa. O carro e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. “Consultamos a placa e ela não constava em nosso sistema. Por meio das técnicas de identificação veicular, chegamos à placa original, referente a um Polo roubado”, explicou o coordenador de Fiscalização do Detran-BA, capitão Márcio Santos.

